Fête du 1er mai : Mody Guiro de la CNTS décerne un satisfecit à Maïmouna Ndoye Seck et à Mouhamed Mactar Cissé

Encore une fois, la fête du 1er mai est mise à profit par les travailleurs pour exposer leurs attentes au président de la République. Comme ses homologues qui l'ont précédé, le Secrétaire général de la CNTS a défendu les travailleurs devant la plus haute autorité du pays pour des conditions de travail plus reluisantes. Mais le tableau dépeint par Mody Guiro n'est pas exclusivement noir pour ne pas dire que le syncaliste a relevé des efforts consentis par des segments du gouvernement et de l'administration dans le souci d'accompagner le président de la République dans sa politique de promotion de l'emploi. A ce titre, le Secrétaire général de la CNTS s'est félicité de l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass accompagné par le transfert de tous les prestataires. Poursuivant, Mody Guiro a tiré le...”moussor” à Maïmouna Ndoye Seck qui, à l'en croire, n'a jamais rompu le dialogue avec les travailleurs. Cependant, Mody Guiro insiste pour la résolution du cas des 41 travailleurs des Ads laissés en rade. “Nous avons reçu des promesses et nous espérons que ces travailleurs trouverons une issue heureuse à leur situation”, souhaite le syndicaliste. Le Secrétaire général de la Confédération national des travailleurs du Sénégal (CNTS) a en outre décerné un satisfecit au directeur général de la SENELEC suite à la réintégration la semaine dernière de 493 contractuels. “Nous avons signé et paraphé l'ensemble des protocoles et ils ont réintégré l'entreprise avec des CDI. Malgré les difficultés de l'entreprise, Makhtar Cissé abat un travail extraordinaire et nous tenons à l'en féliciter mais aussi l'encourager”, se réjouit Mody Guiro.