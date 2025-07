FILM CHOC À L’ARÈNE : 14 Cornets, 7 Jours d’ITT, 3 Mois de Cavale – Pathé Baldé Pris au Piège

C’est une arrestation aussi discrète que spectaculaire qui s’est jouée dimanche à l’Arène nationale. Pathé Baldé, frère du lutteur Ama Baldé, a été intercepté sans heurt par les éléments du commissariat de Pikine, mettant ainsi fin à trois mois d’une cavale sous tension. Derrière cette traque minutieuse, les enquêteurs ont mis à jour un dossier aux multiples ramifications, mêlant violences, trafic de chanvre indien, et résistance à l’autorité.







Le piège se referme dans l’arène









Il était un peu plus de 16 heures quand la police, infiltrée dans la foule venue soutenir le jeune Jacob Baldé, repère un homme massif, visiblement éméché, perché sur la selle d’une moto. Il ne fait aucun doute : il s’agit de Pathé Baldé. L’ordre est donné par le commissaire Senghane Ndiaye de procéder à une arrestation sans agitation, au cœur d’une foule chauffée à blanc.







Pas à pas, les policiers resserrent discrètement l’étau. C’est en franchissant une porte latérale de l’Arène nationale que Pathé est cueilli sans bruit, puis exfiltré dans un véhicule banalisé. Conduit au commissariat de Pikine, il est placé en cellule de sûreté, s’endormant aussitôt, selon les sources, sous l’effet de l’alcool.







Une ligne de défense dans le déni









Réveillé tard dans la nuit, Pathé Baldé retrouve ses esprits face aux enquêteurs. Il nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, malgré les nombreux éléments réunis contre lui. Les charges sont pourtant lourdes : rébellion, outrage à agents, coups et blessures volontaires sur un adjudant de police (certificat médical de sept jours d’incapacité totale de travail), et offre et cession de chanvre indien.







Retour sur une descente musclée à Pikine









L’affaire remonte au mois de mai. Pikine est secouée par une série d’agressions accompagnées de vols de motos. Le nom de Julo, neveu de Ama Baldé, revient de manière insistante. Convoqué, il refuse de répondre, et va jusqu’à menacer une plaignante.







Lorsque les policiers se présentent au domicile familial, ils font face à une résistance frontale. Les membres de la famille, dont Pathé Baldé, s’interposent violemment. Des bousculades éclatent, un adjudant est blessé. Julo, au cœur de l’enquête, profite du tumulte pour prendre la fuite.







Découverte compromettante : chanvre et matériel saisis









La situation dégénérant, les forces de l’ordre font appel à des renforts. La fouille de la maison permet la saisie de 14 cornets de chanvre indien soigneusement dissimulés et d’une paire de ciseaux. L’odeur persistante de chanvre dans la concession ne laisse guère de doute sur sa consommation et sa détention en quantité suffisante pour justifier une charge de cession.







Une cavale bien menée, mais sur le territoire national









Contrairement aux rumeurs qui le disaient en Guinée-Bissau, Pathé Baldé n’a jamais quitté le Sénégal. Il a simplement brouillé les pistes, se rendant quasi invisible. Il est d’abord aperçu furtivement lors du face-à-face entre Eumeu Sène et Franc, puis réapparaît à l’Arène nationale pour soutenir Jacob Baldé.







C’est là que la cavale s’arrête, dans une foule compacte, sous le regard vigilant d’une police patiente.







Déféré au parquet, le combat judiciaire débute









Pathé Baldé a été présenté au parquet de Pikine-Guédiawaye. Avec les accusations de rébellion, d’atteinte à l’autorité, de coups et blessures sur agent et de trafic de chanvre, l’affaire prend une tournure judiciaire lourde de conséquences.