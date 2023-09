Explosion d’une bonbonne de Gaz à Dieuppeul Derklé : Barthélémy Dias parle de laxisme et annonce une plainte contre TotalEnergies

En visite à Dieuppeul-Derklé après l’explosion de la bonbonne de gaz qui a coûté la vie à 7 personnes, le maire de la ville de Dakar, récemment rentré de voyage, a décidé de se constituer partie civile. Selon Barthélémy Dias, c’est un laxisme et de la négligence. « J’interpelle le président de la République sur cette situation. Au delà de l’explosion, on aurait d’ailleurs souhaité que ces bonbonnes de gaz soient retirées du marché. Aussi, la protection civile n’a pas été sentie. Il faut que le président donne des instructions au ministre de l’intérieur pour que cette protection civile s’implique », a déclaré le maire de la ville de Dakar accompagné de quelques membres de la municipalité.



Pour faire porter la responsabilité aux « auteurs », le maire de Dakar envisage aller plus loin que cette visite partagée entre regrets et compassion. « La mairie de Dakar va se constituer en partie civile et va déposer une plainte contre TotalEnergies pour faire la lumière sur l'accident. Cet acte reflète notre solidarité envers la communauté endeuillée et notre quête de vérité », annonce l’édile de la ville de Dakar qui a apporté un soutien financier, psychologique et juridique.