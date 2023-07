Examens scolaires 2023 : le MEN salue les résultats “qui attestent de la vitalité et de la résilience du système éducatif sénégalais”

Le Ministère de l'Éducation nationale salue le bon déroulement des examens de l'année scolaire 2022/2023. Les résultats ci-après mettent en évidence les réels progrès obtenus. En effet, pour le Certificat de Fin d'Études Elémentaires (CFEE) a connu un taux de réussite exceptionnel de 82,08% contre 73,80% en 2022 soit un bond de 8,28%. Pour le Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) letaux de réussite est de 76,30% contre 70,38% en 2022 soit un écart positif de 5,92%. Enfin pour le Baccalauréat (Bac), les bons résultats de l'année dernière sont maintenus avec un taux de 51,54% d'admis. Cependant le nombre de mention est passé de 7.598 en 2022 à 8.212 en 2023 soit une augmentation en valeur absolue de 614.

Le Ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne constate avec satisfaction “ces résultats qui attestent de la vitalité et de la résilience du système éducatif sénégalais”. Le MEN félicite, à cet effet, toute la communauté éducative (Enseignants, Elèves, Parents d'élèves, Partenaires) “qui a œuvré avec abnégation pour l'atteinte de ces performances.”

Le Ministre invite tous les acteurs à continuer de conjuguer leurs efforts pour le maintien de cet élan de performance et souhaite de bonnes vacances aux enseignants et aux élèves...