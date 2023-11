Etats-Unis /un compatriote Sénégalais tire la sonnette d’alarme : “les gens qui conseillent aux jeunes de venir ne vous disent pas la vérité.”

Dans leur rêve d’aller en Amérique, beaucoup de nos compatriotes ont choisi le Nicaragua comme pays d’accueil et où pays de transit. Mais semble-t-il, ils sont induits en erreur par d’autres de nos compatriotes qui “ne leur disent pas la vérité” C’est du moins l’avis de l’un d’eux. Ce dernier via le réseau social X, a décidé de combattre la désinformation dont sont victimes les jeunes. En effet, selon lui, “le chemin de Nicaragua est plus que pénible ces temps-ci. Je ne dis à personne de rester.



En tant qu'ancien qui a vécu l'expérience ici en Amérique, j'ai longtemps assisté à la traversée des migrants qui sont passés par ce chemin de Nicaragua. Je n'ai jamais voulu parler de ce sujet. On sait tous que si quelqu'un décide de voyager à travers cette voie, il n'est pas facile de l'en dissuader . Nous n'avons rien à voir avec l'ambition qui vous motive à venir ici en Amérique.

Venez, comme vous le désirez.” Mais, s’empresse-t-il de préciser “il faut que ça soit dans des conditions claires. Si vous n'avez que la somme qui assure votre ticket en pensant que votre problème sera résolu, vous vous trompez lourdement. Car, c'est là que vos problèmes vont démarrer. Ils vont vous laisser entrer, mais personne ne vous prendra en charge, ni le gouvernement, encore moins vos amis. Les migrants qui sont passés par le Nicaragua ou le Brésil savent très bien ce dont je parle. C'est la triste réalité” alerte notre compatriote basé au USA, qui craint surtout le pire avec l’arrivée de l’hiver . En effet, toujours selon lui, “les migrants qui conseillent aux jeunes de venir ne vous disent pas la vérité. Auparavant, les sites d'accueil hébergeaient les migrants pour une durée de 3 mois. Maintenant, ils ne leur assurent que 15 jours. Et ils n’hésiteront même pas à vous déloger après l'écoulement du délai. Et vous savez qu'il est très difficile d'avoir un loyer en Amérique, actuellement. Personne ne sera en mesure de vous héberger. Assurez-vous d'avoir une somme d'argent maximum si vous décidez de rejoindre l'Amérique par ce chemin. Je ne parle pas pour plaire ou déplaire à quiconque. Je ne vous dis que la vérité. Réveillez vous, surtout nos sœurs qui tentent le chemin. Je vous le jure si vous empruntez ce chemin sans avoir le maximum d'argent possible, vous rencontrez le pire.” lance-t-il. Ce dernier de conclure par dire que les informations distillées “sont totalement fausses.”