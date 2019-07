Équipe nationale : Pape Abdou Cissé, le seul joueur de champ à ne pas encore avoir joué une minute

Le défenseur de l’Olympiacos FC, pendant ce temps-là, a tout vu et a pris de l'expérience pour les prochaines échéances. « J'ai la volonté de continuer à progresser dans cette hiérarchie et je le dois au travail », a d’emblée dit le l’ancien joueur de l'AS Pikine.

L’ex-défenseur d’Ajaccio se félicite de la bonne santé de la formation sénégalaise avant le match des Lions, mercredi, face au Bénin, en quart de finale. Discret, travailleur, souriant, il a parfaitement su endosser son rôle de doublure, celui parmi les 23 qui n'est toujours pas trop sûr de jouer. D’ailleurs, beaucoup d'observateurs ont salué son état d'esprit, toujours de bonne humeur.



Le pikinois semble plutôt bien vivre sa CAN, malgré son statut de remplaçant. Il apparait souriant à l’entraînement, enchaînant les blagues avec le reste du groupe, qu’il juge attachant et très impliqué



Par contre, Kalidou Koulibaly et Pape Alioune Ndiaye n'ont pas manqué une seule minute de jeu en Coupe d’Afrique des nations, jusque-là. Le milieu de Galatasaray et le défenseur central de Naples, sont les seuls joueurs de champ à avoir disputé l'intégralité des quatre matches du Sénégal dans cette CAN 2019.