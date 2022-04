Énergie : Les précisions du Président du Groupement professionnel de l’industrie du pétrole au Sénégal, sur l’affaire du kérosène.

La menace d’un risque d’indisponibilité de kérosène qui a fait les choux gras de la presse, ce week-end, a secoué le secteur pétrolier au Sénégal. Réagissant à cette information, le ministre du Pétrole et des Energies a rencontré les acteurs dudit secteur ce mardi 19 avril 2022 pour arrondir les angles. Une rencontre à laquelle ont pris part, des membres du Groupement professionnel de l’industrie du pétrole au Sénégal (Gpp).



À l'issue de cette rencontre à huis clos, pour permettre aux parties prenantes de voir comment ‘’assurer la continuité de l’approvisionnement pétrolier au Sénégal’’, Mohamed Chaabouni, président dudit groupement a expliqué ces difficultés dans l’approvisionnement de carburant, par des tensions internationales.





‘’Aujourd’hui, la situation est un peu difficile. Le contexte est mondial suite au conflit Russo-Ukrainien, les molécules même des différents produits (super, gasoil ou pétrole brut) ou même le jet (kérosène) deviennent difficile à trouver sur le marché. Donc nous travaillons conjointement, tous les jours. Nous sommes en relation continue avec les ministères pour nous assurer de trouver la continuité de l’approvisionnement du marché’’.



Pour lui, cette situation n’est pas imputable aux autorités étatiques. ‘’La procédure de gestion et de prévisions se fait régulièrement tous les mois. Et en ce moment, tous les jours, on est en contact continu avec le Comité national des hydrocarbures. Donc l’anticipation est là sauf que les molécules sont très difficiles à trouver. Oui, le produit est difficile à trouver au niveau mondial. On va continuer à travailler pour consolider nos besoins ensemble et éventuellement sortir un appel d’offres commun pour les besoins du pays sur les différents produits importants et pour assurer cette période critique dont aucun ne sait quelle durée le conflit Russo-ukrainien durera. Au moins nous assurer de cette disponibilité du produit, pour les mois à venir’’.



Concernant les grandes lignes de cette réunion à laquelle ses collaborateurs et lui ont pris part, le président du Gpp estime qu’il leur a permis de continuer à travailler ensemble et de concert d'approvisionner le pays dans ces produits. Et ce, avec l’assurance des différents intervenants qui sont des démembrements de l’État.