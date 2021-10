Élections locales à la Médina / Cheikh A. T. Ba : « Humainement, l’actuel maire a fait tout ce qu’il pouvait, mais une autre vision s’impose… »

En déplacement à Kaolack, à la veille du Gamou, le directeur de la caisse des dépôts et consignations, s’est aussi exprimé sur la politique au niveau de la Médina. Même si les membres de la mouvance présidentielle attendent d’être édifiés par le président sur ses choix de candidats.



Pour le « Messi » de la Médina, la confiance est là : « nous sommes bien confiants. Malgré les divergences d’opinions, de visions etc. Mais je suis convaincu qu’unis, nous gagnerons car c’est la Médina qui gagne » dira, optimiste, le directeur général de la CDC.



Cheikh Ahmed Tidiane Bâ de préciser qu’entre lui et les deux autres protagonistes que sont Seydou Guèye et Bamba Fall, il y a certes des différences. Pour lui, ce dernier cité, a fait tout ce qu’il pouvait, mais le changement doit avoir lieu pour « une meilleure Médina. »



« Humainement, il a fait tout ce qu’il pouvait. Mais une autre vision doit être instaurée pour le développement de la commune », a encore laissé entendre Messi...