ÉTAT CIVIL À MBACKÈ - Les enfants nés en 2005 sacrifiés

De l’amateurisme ou du sabotage caractérisé ? L’état civil de Mbacké est en passe de sacrifier toute une génération d’enfants. En effet, il est porté à la connaissance de ces derniers nés en 2005 et régulièrement déclarés au niveau de l’état civil que leurs documents sont nuls et considérés comme n’avoir jamais existé. Cette décision porte, dans la foulée , préjudice à des milliers d’enfants dont certains sont dans des écoles et dans des classes d’examen.



Au lycée de Mbacké , la majeure partie des élèves de Terminale sont dans le groupe des « sacrifiés ». Au niveau du tribunal, il est préconisé des procédures de jugement qui enlèveraient à ces potaches des privilèges et ainsi les obliger à payer pour des pots qu’ils n’ont pas cassé. Une décision qui ne manque pas de mettre en colère une bonne partie de la population de Mbacké qui projette une marche déjà autorisée le samedi 04 novembre 2024.



L’objectif de cette manifestation est d’inviter les autorités à mettre en place une commission de reconstitution pour octroyer aux victimes des extraits valables basés sur des naissances régulièrement déclarées. Le combat risque d’être sans merci, selon certains organisateurs. Affaire à suivre…