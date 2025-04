Droits et libertés au Sénégal : « Nous assistons à la pire des dérives autoritaires… tout démocrate est interpellé » (Aminata Gueye, ancienne parlementaire)

L’ancienne députée Aminata Gueye refuse de rester silencieuse face à la gouvernance du régime actuel. Dans un message adressé à la communauté nationale et internationale, l’adjointe au maire de Saint-Louis alerte sur ce qu’elle considère comme « la pire des dérives autoritaires, marquée par une volonté expresse de réduire au silence toutes les voix discordantes ». Opposants politiques, journalistes, lanceurs d’alerte, « aucun secteur n’échappe à la pression exercée par le pouvoir en place », a constaté Aminata Gueye, estimant que cette stratégie de musèlement, loin de renforcer la légitimité du régime, « ne fait que ternir l’image du Sénégal sur la scène internationale ».



« J'invite la communauté internationale à s’intéresser de près à ce qui se passe au Sénégal. J’exhorte les organisations internationales, les partenaires bilatéraux et les défenseurs des droits humains à dénoncer ces pratiques et à soutenir les efforts pour préserver les acquis démocratiques du pays. Le silence face à ces dérives ne ferait qu’encourager leur intensification. »



L’ancienne députée interpelle les démocrates africains et la société civile à faire pression sur le régime Pastef et alerte contre les conséquences de ce qu’elle qualifie de « tyrannie naissante ». Convaincue que cette « répression de voix critiques risque de polariser davantage la société sénégalaise et de compromettre la paix sociale », Aminata Gueye invite le tandem Diomaye - Sonko à « revenir à des pratiques respectueuses des principes démocratiques et à privilégier le dialogue plutôt que la répression et le règlement de compte ».



En tant que démocrate et républicaine, la membre du Secrétariat exécutif de l’APR exprime son engagement en faveur de la démocratie et des droits humains, l’obligeant à appeler à une mobilisation collective pour préserver l’héritage démocratique du Sénégal et empêcher qu’il ne soit sacrifié sur l’autel de l’autoritarisme.