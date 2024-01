Dr Mamadou Bodian, mandataire de Babacar Diop: « Le fichier électoral ne rassure pas… »

recalé lors du contrôle des dossiers de parrainages au Conseil constitutionnel, le candidat Babacar Diop « consomme une surprise désagréable ». Selon son mandataire Dr Mamadou Bodian, qui confiait quelques mots à la presse, que « parmi les 56.700 parrains, plus de 22.000 ne sont pas sur le fichier électoral ».







Une situation qui intrigue le mandataire qui se pose des questions quant à la fiabilité du fichier électoral qui est utilisé. Le représentant du candidat recalé informe que rien qu'à Thiès, plus de 20.000 signatures ont été enregistrées. Donc il est étonnant selon lui, qu’au terme du contrôle, juste 20.806 ont été validés par le Conseil constitutionnel.







Une étude sera faite dit-il, par le parti et son candidat pour déterminer la conduite à tenir face à ce qu’il considère comme « une aberration ».