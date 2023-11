Différence de sexe du RGPH-5: une prédominance masculine chez les enfants mais plus de femmes chez les adultes

C’est une cerise sur le gâteau pour beaucoup de féministes sinon même pour les femmes qui ne cautionnent pas la polygamie d’apprendre la prédominance des hommes avec les nouveaux chiffres divulgués par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd) sur son dernier recensement général de la population et de l’habitat (Rgph-5, 2023). Les chiffres renseignent : 9 131 859 hommes et 8 900 614 femmes pour une population totale de 18 032 473 soit un rapport de masculinité de 102,6.







L’ANSD précise qu’en considérant les grands groupes d'âges, on observe un avantage numérique des hommes sur les femmes aux âges jeunes, moins de 15 ans avec 110,8 garçons pour 100 filles. En d’autres termes, le renversement de la tendance se note chez les enfants dont la limite d’âge est de 14 ans. En analysant les chiffres du tableau de répartition de la population résidente, on se rend compte qu’il y’a plus de naissance de sexe masculin ces 15 dernières années. Cette catégorie est estimée à 3 711 055 garçons selon l’étude sur le RGPH-5 contre 3 349 515 filles avec une différence de 361 540 garçons pour un total de 7 060 570 (filles et garçons) sur la population soit un rapport de masculinité de 110,8. Il faut rappeler que c’est un groupe d’âge de moins de 15 ans c’est-à-dire, qui n’a pas encore atteint l’âge de se marier.



Par contre, si on se référe aux différents groupes d’âge qui suivent cette catégorie, on remarque une prédominance des femmes, en d’autres termes, la courbe reste inchangée, il y a plus de femmes que d’hommes au Sénégal.







Si on prend le groupe d’âge jeune compris entre 15-34 ans, le tableau de la répartition de la population renseigne : 3 258 003 femmes contre 3 194 796 hommes avec une différence de 63 207 femmes pour un total de 6 452 799 (hommes et femmes) sur la population soit un rapport de masculinité de 98,1.



Pour le groupe d’âge compris entre 35 - 59 ans, les femmes représentent 1 737 760 contre 1 706 770 hommes avec une différence de 30 990 femmes pour un total de 3 444 529 (hommes et femmes) sur la population soit un rapport de masculinité de 98,2.



La dernière catégorie d’âge qui étudie le recensement des personnes du troisième âge 60 ans et plus, le nombre de femmes est estimé à 555 336 contre 519 239 hommes avec une différence de 36 097 femmes pour un total de 1 074 575 (hommes et femmes) sur la population.







Pour ces trois derniers groupes d’âge, nous constatons une différence de 63 207 femmes pour le groupe 15-34 ans, 30 990 femmes pour le groupe 35-59 ans et 36 097 femmes pour les plus de 60 ans. Si on additionne toutes les différences de nombre, on se retrouve avec un total de 130 294 femmes. Ce chiffre comparé à la différence d’hommes dans la catégorie des moins de 15 ans estimée à 361 540, on se rendra compte que la prédominance des hommes se chiffre à 231 246.







En conclusion, on peut alors dire qu’il y a effectivement une prédominance des hommes mais que celle-ci se constate dans la catégorie des moins de 15 ans uniquement. Pour tous les autres groupes d’âge, le nombre de femmes reste plus significatif que le nombre d’hommes.