Diamniadio : Lancement des travaux du parc des technologies numériques (PTN) qui va coûter 46,314 milliards F Cfa...

À travers l'axe 1 du PSE, à savoir « la transformation structurelle de l'économie », le PSE se propose la production de biens et services compétitifs à haute valeur ajoutée pour la réalisation des objectifs de croissance, de création d'emplois et de richesse, mais aussi une modernisation de l'administration et sa digitalisation.

C'est dans cette dynamique que le Ministère de l'Economie Numérique et des Télécommunications a, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, élaboré la stratégie «Sénégal numérique 2025», communément appelée «SN 2025» dont la vision est de faire en sorte "qu'en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages, au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant" soit une réalité. Le parc des technologies numériques est constitué de zones prêtes à l'emploi et des plateformes pour attirer les investissements afin de diversifier les sources de croissance du secteur. Il s'inscrit dans Le cadre du projet "Diamniadio Smart City". Le coût global des 28 réformes et 69 projets de la SN2015, pour la période 2016-2025 est estimé à 1.361 milliards de FCFA, avec un plan de financement ainsi réparti : "privé 73%, public,17% privé, ppp 10%", a dit Mme Ndèye Tické N. Diop.

À terme, " il est prévu la création de 35.000 emplois directs et 65.000 emplois indirects et une contribution du numérique au PIB à hauteur de 10% à l'horizon 2025", a ajouté la porte parole du Gouvernement. C'est dans ce cadre que s'inscrit la construction du parc de technologies numériques qui sera mis en service en 2021 et qui a pour ambition "de faire du Sénégal un « hub de services » au niveau régional, avec des infrastructures numériques de classe mondiale, attractives pour diversifier les sources de croissance à travers des investissements dans le digital ( le business process Outsourcing «BOP» notamment)et l'innovation permanente sur les technologies du futur", a dit Mme Diop.

Aussi, le PTN abritera "un incubateur d'entreprises qui favorisera l'éclosion de PME fondées sur les technologies, lesquelles PME sont souvent gérées par de jeunes diplômés", a soutenu la patronne de l'Economie Numérique.

Le financement du PTN est assuré d'une part par la Banque Africaine de Développement (BAD) à hauteur de 40 milliards de FCFA et d'autre part par une contrepartie de l'État d'environ 6 milliards de FCFA et sera érigé sur une superficie de 25 hectares. Il s'agira dans un premier temps, de la construction de trois Tours TIC, d'un Datacenter et de bâtiments annexes, à savoir le bâtiment administratif du parc, le centre de BPO, le centre d'innovation, le centre de recherche et développement, le centre de production audiovisuel et de contenus multimédias et la résidence du personnel incompressible. La cérémonie de la pose de la premiere pierre de ce joyau a eu lieu ce 30 Décembre 2019 au coeur de la ville de Diamniadio, en présence des Ministres Oumar Guèye, Cheikh Kanté et de M. Diène Farba Sarr, le DGPUD...