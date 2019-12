Dialogue national, perspectives économiques et sécurité sociale : Ces grandes lignes du discours du Président de la République...

Dans son traditionnel discours à la nation, le président de la République Macky Sall est attendu sur la situation politique et économique du pays.

Cependant, vu le déroulement des événements, le chef de l'État va sans nul doute se prononcer sur le dialogue national.

En effet, lancé officiellement le 28 Mai 2019 en présence de plusieurs personnalités politiques, économiques, religieuses et de la société civile, le dialogue national peine toujours à prendre de l'envergure comme le veut le président Macky Sall, avec l'absence surprenante du Parti démocratique Sénégalais après la réconciliation de Wade et Macky. L'absence également des leaders politiques comme Ousmane Sonko du Pastef et de Khalifa Ababacar Sall.

Un fait qui risque d'impacter le déroulement du dialogue et des conclusions attendues, même si le président a procédé à l'installation officielle du comité de pilotage confié à l'expérimenté Famara Ibrahima Sagna.

Ce discours à la nation est une occasion pour le chef de l'État de revenir à la charge pour convaincre ces boycotteurs.

Un autre fait qui ne devrait pas également rester sous silence en cette veille de nouvel an, c'est la sécurité sociale, avec l'agitation du front social sur certaines questions comme la hausse annoncée sur le prix de l'électricité.

En effet, l'annonce de cette hausse de l'électricité, a entraîné de vives contestations. C'est dans cette optique qu'un mouvement de protestation sociale (Nõõ Lank) a été mis en place pour exprimer son désaccord. Des manifestations intensifiées ont mené à l'arrestation des activistes comme Guy Marius Sagna et quelques uns de ses compagnons.

La question de la sécurité publique, dans un contexte marqué par l'extrémisme religieux doublé de violence un peu partout de la sous région aussi, doit attirer l'attention du président de la République Macky Sall en ce 31 Décembre 2019.

Dans son discours à la nation, le président Macky Sall s'adressera à la population sur les efforts consentis par le gouvernement et les perspectives pour cette nouvelle année.

Un autre fait qui sans nul doute sortira du discours à la nation du Chef de l'État, c'est bien les perspectives économiques du Sénégal, avec le programme d’actions prioritaires du Pap2, dans la phase 2 du plan Sénégal émergent 2019-2024, autour des 5 initiatives, 3 programmes et 5 accès (Macky 535).