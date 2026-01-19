Deuxième sacre des Lions de la Teranga / Fierté et Unité nationale »: le message fort de Pape Fall Amy Boutique


Au lendemain du deuxième sacre des Lions de la Teranga à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les réactions continuent d’affluer de toutes les couches de la société sénégalaise. Parmi elles, celle de Pape Fall Amy Boutique, figure bien connue, qui a tenu à exprimer sa fierté et à lancer un vibrant appel à l’unité. « Oui, tout finit par se savoir », a t-il déclaré pour magnifier la victoire prestigieuse des joueurs de l’équipe nationale du Sénégal qui ont éliminé le Maroc en finale lors des prolongations. 

Dans sa déclaration, il adresse ses vives félicitations : « aux Lions, à l’ensemble du peuple sénégalais et à tous nos amis à travers le monde qui nous ont soutenus avec passion ». Un hommage qui souligne la dimension internationale de ce succès, porté par une diaspora mobilisée et des supporters au-delà des frontières. Toujours  à travers cette réaction d’après match, Pape Fall Amy Boutique rappelle que : les « grandes félicitations spéciales et respectueuses » doivent être adressées à Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour « son soutien inlassable à l’équipe nationale ». Cette reconnaissance du rôle présidentiel dans l’accompagnement des Lions témoigne selon lui, de l’importance accordée à l’engagement des plus hautes autorités de l’État dans le développement du football sénégalais.

Le message de Pape Fall Amy Boutique ne se limite pas aux félicitations. Il lance un appel vibrant à la cohésion nationale : « InchaAllah, le destin nous réserve les plus belles victoires. Serrons-nous les coudes, épaule contre épaule, en un seul peuple, un seul but et une seule victoire ». Un message d’unité qui, visiblement, résonne dans le contexte sénégalais actuel, où le football apparaît comme un puissant vecteur de rassemblement au-delà des clivages. « Le Sénégal, la Tête Haute. Allez les Lions ! Le Sénégal, la Tête Haute », conclut-il.
Lundi 19 Janvier 2026
