Déthié Fall disqualifie Macky Sall en 2024 : «Son régime ne connaît que le combat ! Il faut une forte mobilisation pour qu’il connaisse ses limites…»

La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a tenu un point de presse pour se prononcer sur des questions d’actualité après avoir remercié les sénégalais à l’occasion de la nouvelle année 2023 qui s’annonce décisive également en perspective de l'élection présidentielle. Une année 2022 qui a été très difficile selon le président de la conférence des leaders Khalifa Sall. Une régression qui a été notée à plusieurs niveaux et qui constitue un frein à la démocratie. Malgré que le président de la République a voulu leur mettre les bâtons dans les roues, Khalifa Sall estime que le combat ne fait que commencer. La coalition Yewwi Askan Wi a une pensée pieuse pour les députés de Yewwi Askan Wi, Mamadou Niang et Massata Samb qui sont des otages et non des prisonniers politiques. «On ne renonce pas au combat. Nous sommes devant un régime qui ne connaît que le combat ! Il sera bien servi» suggère Khalifa Sall

Déthié Fall, membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, pour sa part, a exprimé ses regrets : « Nous devons redoubler notre détermination en 2023 parce que c’est une année déterminante. Le Président Macky Sall nous trouvera sur son chemin. Il faut une mobilisation pour que le Président Macky Sall puisse connaître ses limites». Déthié Fall entend mener un combat avec la coalition Yewwi Askan Wi, pour faire une mobilisation soutenue jusqu’au départ de Macky Sall. Selon le SG du PRP, le Président Macky Sall a l’intelligence d’éviter les erreurs de ses prédécesseurs pour se maintenir au pouvoir. « Ce qui doit nous mobiliser ce sont les actes qu’il pose en défaveur du peuple sénégalais. Sur la question du mandat, il ne va même pas avoir le nombre de parrains requis… Il est hors de question que le Président Macky Sall présente sa candidature en 2024. Il faut que tout le monde se retrouve au monument de l’obélisque ce 06 janvier 2023 pour montrer au Président Macky Sall qu’il en a fini» souligne le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.