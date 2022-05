Déthié Fall : « Nous avons au Sénégal, le droit ‘Diomique’, créé par le ministre de l’intérieur »

L’avant-dernier à sortir du Conseil Constitutionnel, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a livré ses premiers mots après le dépôt des trois recours qu’il a déposés auprès de la haute juridiction.



Pour le premier recours, Déthié Fall précise qu’il concerne la décision du ministre de l’intérieur annulant la liste du scrutin proportionnel de Yewwi Askan Wi en invoquant le non-respect des articles L178-1 et L.179 alinéa 2 du code électoral.



Ainsi, le mandataire national de Yewwi Askan Wi estime que c’est tout à fait inélégant et impertinent de la part du ministre de l’intérieur, de rejeter la liste de Yewwi Askan Wi en se basant sur des considérations qui n’ont rien à voir avec les dispositions juridiques. « C’est regrettable de voir cette décision du ministre qui relève certainement d’un nouveau type de droit qui pourrait être appelé « droit Diomique », ironise le mandataire national de Yaw pour ainsi évoquer un droit créé par le ministre chargé des élections.



« Nous sommes pour l’application du droit et une participation de la coalition Yewwi Askan Wi, notamment avec ses listes de titulaires et de suppléants. Mais aussi, nous demandons l’irrecevabilité de la liste de Benno Bokk Yakaar qui ne doit pas participer à ces élections avec les deux irrégularités dont souffrent ses listes », a servi Déthié Fall à sa sortie du Conseil Constitutionnel...