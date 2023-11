Dernier jour de visite économique à Thiès: Le PM rencontre les collectivités territoriales de la région

Le Premier ministre va boucler ce jeudi sa tournée économique qui aura duré près d’une semaine. Après Thiès, en passant par Fandène jusqu’à Malicounda, Joal et le département de Mbour, le chef du gouvernement va clôturer en prêtant l’oreille aux élus des collectivités territoriales. Amadou Bâ va rencontrer tous les maires de la région de Thiès pour discuter sur le développement des territoires que ces élus ont en charge.



Chacun devra se prononcer sur les perspectives de développement de la région et écouter en retour les recommandations et propositions du gouvernement du Sénégal qui notera certainement, les acquis de l’acte 3 de la Decentralisation qui a fortement renforcé les communes.