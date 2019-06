Dernier entraînement des Lions en Espagne : Sadio Mané en solo

Le n°10 des Lions et des Reds a participé à la causerie de début d'entraînement avant de travailler seul, en marge du groupe. L’international sénégalais a démarré par un footing au bord de la pelouse du centre d’entraînement d’Alicante, tout en observant des temps d’arrêt.



L’entraînement en solo de Mané s’est poursuivi avec des exercices d’étirement et un léger footing pour finir. En fin de séance, l’enfant de Bambaly s’est fondu alors dans la masse pour prendre la parole et remercier tous ses partenaires qui l’ont soutenu à la veille de finale de la Ligue des Champions.



L'attaquant de Liverpool a affiché sa confiance lors de cette ultime séance d'entraînement des Lions en Espagne. Mieux, le staff n'affichait pas une trop grande inquiétude quant à la remise à niveau du joueur de Liverpool, parti en vacances après la finale de la Ligue des Champions. Tout frais vainqueur de la C1 avec son club de Premier League, Sadio Mané a eu l’autorisation du staff technique de la sélection nationale pour une douzaine de jours de vacances.

L’enfant de Bambaly s'était terré dans un endroit tenu secret pour recharger ses batteries afin de revenir avec plus de tonus. Même s’il était absent de la tanière depuis le début du stage, Sadio Mané est resté en contact constant avec l’encadrement technique. Et il suivait un programme d’entraînement léger. Il pourrait être mis à rude épreuve par le préparateur physique qui n’avait point ménagé les lions déjà sur place. Sa participation à la première sortie des Lions contre la Tanzanie (23 juin) sera confirmée ce samedi matin.