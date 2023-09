Département de Linguère : 16 des 19 maires portent la candidature de Amadou Bâ pour 2024, Aly Ngouille Ndiaye et les communes de Warkhokh et Yang Yang, les grands absents

Dans une résolution au lendemain de la désignation du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, 16 sur les 19 maires dans le département de Linguère, ont décidé de s’aligner sur la décision faisant d'Amadou Bâ le candidat désigné de ladite coalition en 2024.

Pour ces élus, le choix porté sur le Premier ministre est la consécration d’une continuité légitime, recherchée et obtenue par le président de la République Macky Sall.



Aux sympathisants et militants, ces élus locaux les invitent à une fusion globale de toutes les forces vives du département. Une occasion pour préciser que l’union sacrée sera au rendez-vous dans le département de Linguère autour du ministre du développement communautaire et de l’équité sociale et territoriale qu’ils appellent à être le trait-d’union entre le département et le candidat de la majorité présidentielle.



La commune de Dodji était représentée par son maire, celle de Affé s’est excusée mais reste de tout cœur avec ses autres collègues sur le choix du Premier ministre. Le maire de la commune de Mbeuleukhé était aussi à la présidence dans le cadre de la conférence des leaders lors de la désignation de Amadou Bâ. Seules les communes de Linguère dirigée par l’ancien ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Aly Ngouillle Ndiaye, de Yang Yang et de Warkhokh étaient absentes lors de la présentation de la résolution de soutien à Amadou Bâ.



Ces 16 élus et responsables politiques de Linguère s’engagent à baliser le terrain pour le candidat de la coalition et appellent à l’unité dans les rangs de Benno.