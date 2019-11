Déclaration de Me Wade contre Oumar SARR : L’alliance Suqali Soppi accuse Karim Wade et précise...

L’alliance Suqali Soppi a pris connaissance d’un communiqué du PDS signé par son SGN et portant constation de "la démission de fait" de notre frère Oumar Sarr. Il apparaît, sans aucun doute possible,que cette note circulaire émane de Karim Wade qui ignore totalement les dispositions des statusts et du règlement intérieur de notre parti, le Pds.



L’alliance Suqali Soppi qui est un cadre d'échanges et de réflexions politiques qui réunit des militants du Pds, considère que le contenu de la note circulaire n°0087/SGN/PDS/2019 du 21 novembre 2019 n'a aucune base légale au regard des dispositions des statuts et du règlement intérieur du Pds. C'est une énième forfaiture que Karim Wade fait commettre à Me Abdoulaye Wade.



A cet effet, L’Alliance Suqali Soppi convoque ce dimanche 23 Novembre, le directoire provisoire pour analyser la situation et prendre les décisions idoines.