Décès du Pape François au Vatican : Pluies d'hommages sur un homme épris de paix

"C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès du pape François, un grand homme de paix, de foi et de justice. J’adresse mes condoléances et mes pensées affectueuses à ses proches et aux catholiques du monde entier. Paix éternelle sur son âme",a écrit le Président Umaro Emballo Sissoco, de la Guinée Bissau.

Selon le Président Français, Emmanuel Macron, "De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui. À tous les Catholiques, au monde éploré, nous adressons, avec mon épouse, nos pensées", déclare-t-il.

Rappelons que le Pape François, toujours convalescent après sa grave pneumonie, est apparu ce dimanche peu après 10H00 au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour donner sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde).

Son décès a été annoncé, ce lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques par les services de communication du Vatican.