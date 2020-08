Crise politique : Aminata Touré exprime sa solidarité au peuple malien.

La situation politique au Mali ne laisse pas indifférente la Présidente du conseil économique social et environnemental (CESE) Mme Aminata Touré.



L’ancien ministre de la Justice du Sénégal sur ses comptes Twitter et Facebook « fait part de toute sa solidarité avec le peuple malien ».



Une occasion pour elle aussi de formuler des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du pays malien.



Pour rappel, le Président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta a été contraint à la démission mardi dernier à la suite d'une intervention des officiers de l'armée malienne...