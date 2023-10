Cour de la CEDEAO : « L’Etat du Sénégal a peur de moi » (Me Juan Branco)

L’audience ouverte à la Cour de la CEDEAO dans l’affaire de la radiation d’Ousmane Sonko et de la dissolution de son parti « Pastef/Les Patriotes » par l’Etat du Sénégal est partie sur des chapeaux de roue. Me Juan Branco interdit d’accès au Sénégal et expulsé par les autorités a dénoncé devant cette Cour ce qu’il a vécu. Sans ambages, il dit : « Je note que l’Etat du Sénégal s’obstine dans sa volonté de m’empêcher de défendre Ousmane Sonko après m’avoir expulsé du territoire le 30 mars dernier… Il se trouve aujourd’hui à la CEDEAO, il cherche à me faire expulser de ce dossier. Je dois leur faire peur » a soutenu Me Branco à l’occasion de sa plaidoirie par visio-conférence de Paris où il se trouve.







L’avocat a profité de cette tribune que lui a offerte la Cour pour démonter les arguments avancés pour son expulsion et le rejet de sa constitution pour défendre Ousmane Sonko dans l’affaire Prodac. « Je tiens à dire simplement deux choses : la constitution et l’élection de domicile sont parfaitement régulières dès lors que l’affaire que vous avez à traiter est directement liée à l’affaire de diffamation concernant Mame Mbaye Niang. La constitution et l’élection de domicile dont il est fait mention auprès de mon confrère est valide pour la saisine de la CEDEAO qui peut être considérée comme une instance qui vient traiter et intégrer cette affaire ».







D’autre part, il ajoute que « dans le cas ou mon confrère ne se contenterait pas de cette désignation, j’ai immédiatement fait transmettre la constitution et l’élection de domicile qui avaient été élaborées hier à votre Cour et à votre greffier afin de régulariser la situation. Dans le cas où cela posait problème, mon confrère Saïd Larifou pouvait le faire dans des délais plus courts. Je tiens à rappeler qu’on est dans des circonstances où l’on voit plaider des agents judiciaires de l’Etat sans robe où l’on a vu quelqu’un plaider alors qu'il n’était pas avocat. Il me semblerait grossier et inacceptable qu’on exclut des avocats qui sont parfaitement titrés pour intervenir au prétexte de motifs procéduraux qui sont inventés à la dernière minute avec des pannes d’électricité et manque de générateur qui semblent habiter l’Etat du Sénégal aujourd’hui » plaide l’avocat qui a eu un échange houleux avec la présidence de séance qui est allé jusqu’à le traiter « d’impoli ».