Cour de la CEDEAO / Juge Jérôme Traoré à Me Branco : « Il faut éviter le sensationnel et la victimisation … Quand vous êtes devant une Cour, plaidez en droit … C’est mieux »

La réponse de la juridiction de la CEDEAO n’a pas tardé. C’est le président de la Cour qui a remonté les bretelles à Me Branco et l’invite à ne pas se focaliser sur le sensationnel. « La Cour voudrait attirer votre attention sur ce que vous dites qui peut-être interprété comme une injure à la cour lorsque vous soutenez que vous êtes surpris de voir des gens plaider sans robe. Il s’agit d’un représentant d’un Etat. Le protocole dit que l’Etat est représenté par un agent qui se fait assister par un ou des avocats. Montrez-moi le chapitre ou l’article qui interdit que le représentant d’un Etat soit interdit de parler dans la cour » note le juge Jérôme Traoré.





Deuxième précision, à l’encontre de Me Branco qui selon le juge a manqué de respect à la Cour. « Je ne sais pas si vous connaissez la nomenclature des juridictions, comment pouvez-vous soutenir à une Cour communautaire que le fait d’être constitué dans une procédure devant une juridiction répressive sénégalaise est-elle valable comme constitution devant la Cour de justice de la CEDEAO. Je m’interroge sur vos propos. Il faut éviter le sensationnel et la victimisation. Quand vous êtes devant une Cour, plaidez en droit. C’est mieux» lance le juge Traoré.