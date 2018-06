Coupe du monde : L'Angleterre a battu la Tunisie (2-1)

Dominatrice, l’équipe d’Angleterre a logiquement battu la Tunisie (2-1), ce lundi, dans le cadre de la 1ère journée du groupe G de la Coupe du monde.



Les Anglais débutaient le match pied au plancher. Lingard puis Sterling se procuraient deux incroyables opportunités dans les 5 premières minutes. Mais à force de pousser, les Three Lions trouvaient finalement la faille par Kane, qui rôdait après un énorme arrêt d’Hassen sur une tête de Stones (0-1, 11e). Un début de match catastrophique pour la Tunisie puisque le gardien formé à Nice cédait sa place sur blessure dans la foulée... Pris à la gorge par le pressing adverse, les Aigles de Carthage peinaient à développer du jeu.



Au fil des minutes, la partie se rééquilibrait. Plus agressifs et moins attentistes, les hommes de Nabil Maâloul endormaient les Anglais. Une tactique payante puisque sur une action anodine, Walker concédait un penalty suite à un coup de coude inutile sur Ben Youssef que Sassi transformait sans trembler (1-1, 35e). Un relâchement coupable des Britanniques néanmoins proches de reprendre l’avantage sur une tête vicieuse d’Alli renvoyée sur la barre par la défense adverse puis sur un piqué de Lingard qui fracassait le poteau.



Au retour des vestiaires, la Tunisie restait sereine et proposait même des séquences de jeu plaisantes à voir. Pas de quoi impressionner l’Angleterre, qui reprenait son pressing tout terrain sans toutefois réussir à fissurer le bloc défensif adverse, bien en place après une première demi-heure compliquée. Malgré les multiples assauts lancés par Alli et les siens, il n’y avait rien à faire face à la forteresse bâtie par les Aigles.



Dans le dernier quart d’heure, la pression s’accentuait encore plus. Comme souvent depuis le début de la partie, les Anglais se montraient dangereux sur coups de pied arrêtés et finissaient par arracher la victoire sur un but de Kane, qui rôdait une nouvelle fois au second poteau après une déviation de Maguire (1-2, 90e+1). Une victoire à l’arrachée pour les Three Lions qui pouvaient remercier leur capitaine !