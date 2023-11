Correspondance irrégulière : fixée sur son sort le 6 novembre, Falla Fleur encourt 6 mois de prison.

Traduit ce 02 novembre à la barre du tribunal correctionnel de grande instance de Dakar, la militante de l’ex-parti Pastef, Falla Fleur, de son vrai nom Ndèye Fatou Fall a été jugée pour le délit de ‘’tentative de sortie irrégulière de correspondance’’.Interrogée sur son acte, elle a réfuté les accusations portées contre sa personne avant de clarifier.« J’ai écrit une note pour me libérer et non une correspondance. D’ailleurs, je l’ai déchirée la nuit. Elles (les gardes : NDLR) ont recollé ce brouillon pour dire que c’était une tentative de sortie irrégulière », a-t-elle expliqué au juge.Falla Fleur a au préalable motivé son acte en soutenant des contraintes qui l’ont poussée à agir de la sorte.« On a failli être tué à deux reprises, et les visites et appels nous étaient interdits. Le seul moyen que j’avais pour me libérer, c’était d’écrire, c’était ma thérapie », a soutenu la militante de l’Ex pastef qui assure avoir également déchiré le document.« M. le Président, j’ai déchiré la feuille avant d’en faire une poubelle ce n’était pas une correspondance », a-t-elle fait savoir.Le maître des poursuites a lors du procès requis 6 mois dont 3 mois ferme contre la prévenue. L’affaire a été finalement mise en délibéré au 6 novembre prochain.En détention depuis le 7 juin, Ndèye Fatou Fall a été condamnée, le 26 octobre, à trois (3) mois de prison ferme pour le délit de provocation à un attroupement par la Chambre correctionnelle de Dakar avant d’être mise à la disposition du commissariat de Grand-Yoff pour enquête sur l’affaire qui l’a attraite ce 02 novembre devant la juridiction.