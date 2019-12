Correctionnelle : Mor Lo Seck et Bakary Siby condamnés à trois ans ferme pour avoir volé la bourse des étudiants.

La deuxième Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) a infligé aux deux individus qui, en 2017, avaient volé une partie de la bourse destinée aux étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, une peine de trois ans ferme et une amende de 100 000 F Cfa.



Mor Lo Seck, ex-étudiant en Droit, et le commerçant Bakary Siby ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs et détournement de deniers publics. Ils sont condamnés à payer à l’Etat du Sénégal la somme de 23 millions de F Cfa en guise de dommages et intérêts.



Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 août 2017. Les mis en cause avaient escaladé les murs de la Régie des bourses des étudiants, sise au camp Jérémy, en face de l’Ucad. La somme de 22 millions avait été emportée. L’affaire avait fait couler beaucoup d'encre à l’université Cheikh Anta Diop.