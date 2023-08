Conseil municipal de la ville de Dakar : Vers un clash entre Barth et Abass Fall ?

La réunion du conseil municipal de la ville de Dakar devra se tenir ce mercredi 09 aout 2023 à 10h. C’est une session extraordinaire qui se tiendra à la salle de délibération de l’hôtel de ville. L’ordre du jour est fixé autour de la reprise de l’élection des adjoints du maire et sa communication conformément à la décision rendue par la Cour d’appel de Dakar sur la question de la parité. Le premier adjoint au maire Abass Fall risque en effet, compte tenu de la forte présence des conseillers de Taxawu et de Benno, de perdre son poste. En sera-t-il ainsi au regard de la « situation plus ou moins tendue entre Pastef et Taxawu » ? Mystère et boule de gomme.