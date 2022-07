Conseil des ministres : L'hommage appuyé de Macky Sall au « modèle d’engagement républicain » de Moustapha Niasse.

Le président Macky Sall a rendu lors du Conseil des ministres de ce mercredi 6 juillet, un « hommage mérité » à Moustapha Niasse, qui a « géré de main de maître l’Assemblée nationale ».



« Le Chef de l’État a notamment magnifié le travail remarquable réalisé par le Président Moustapha Niasse et salué ses qualités d’homme d’État accompli, qui font de lui, un modèle d’engagement républicain, de patriotisme et de loyauté », lit-in dans le communiqué de la réunion hebdomadaire du Gouvernement.



Selon le président Sall, le leader de l'AFP est « également une référence pour les agents publics et les acteurs politiques ».