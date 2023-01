Conseil de surveillance de l’ASEPEX : Fatoumata Niang Ba remplace Moustapha Kane et s’engage pour pérenniser la vision politique du Président Macky Sall

En moins d'une semaine après sa démission, l’ancien président du conseil de surveillance de l’agence sénégalaise pour la promotion des exportations est remplacé par Fatoumata Niang Ba, présidente de l’Union pour le développement du Sénégal renouveau (Udes/R) et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. La responsable politique à Grand Yoff a été nommée à l’occasion du conseil des ministres d’hier par le chef de l’Etat Macky Sall qu’elle rassure :



«C’est avec un immense honneur que j’ai appris hier ma nomination au poste de présidente du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion des Exportations (ASEPEX). Ce début d’année 2023 marque donc pour moi un nouveau tournant. Je tiens tout d’abord à rendre grâce à Dieu». Selon Fatoumata Niang Ba, c’est une fierté de renouveler son engagement envers son pays et d’accompagner le chef de l’Etat dans sa politique ambitieuse et la réalisation de ses projets pour le Sénégal.



La nouvelle présidente du conseil de surveillance de l’ASEPEX exprime également sa gratitude envers sa famille et ses proches ainsi que ses camarades politiques, les militants de la commune de Grand Yoff et des autres communes du Sénégal, ainsi que ses proches amis.



Fatoumata Niang Bâ estime qu’il reste encore beaucoup à faire, et que son engagement et sa rigueur pour être à la hauteur des attentes et des responsabilités qui lui sont confiés seront sans faille.