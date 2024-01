Conseil constitutionnel : les cinq premiers candidats dont le beau frère du PR Adama Faye, recalés

Le président de la coalition « And Defar Sa Gox » et quatre autre candidats ont été ajournés. Il s’agit de Adama Faye Mouhamadou Lamine Gueye, Aly Lame, Mouhamadou Madana Kane et Al Housseynou Ba. Le beau frère du président Macky Sall ne prendra pas part du rendez-vous du 25 février prochain.







Il a été recalé car, ayant dépassé la capacité des parrains pour chaque fiche. Cependant, son mandataire renseigne qu’il a déposé plus de 52000 parrains. Le candidat indépendant Mamadou Lamine Gueye et Madana Kane ont été recalés d'office car, leur clé ne peut être exploitée.







Pour le cas de Aliou Lam aussi est ajourné car, il n’a validé que 4831 contre 31867 doublons externes. Al Ousseynou n’a pas pas déposé de de caution ni atteint le nombre de parrainages requis.