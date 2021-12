Comptes bloqués de la SENELEC : les syndicalistes de la société d’électricité alertent sur un éventuel Black-out.

Si les autorités n’agissent pas dans les plus brefs délais, le pays risque de sombrer dans le noir dans les prochaines heures voire les prochains jours. C’est du moins, ce qu’à fait croire la Convergence Syndicale des Travailleurs de la Senelec qui réunit en son sein cinq (5) organisations syndicales dont le Syndicat Unique des Travailleurs de l’Électricité (Sutelec) et le Syndicat des Cadres de la Senelec (Sycas) qui ont fait face, ce 31 décembre, à la presse pour alerter l’opinion.



Selon eux, une situation d’instabilité plane sur la société nationale d’électricité en raison de ses comptes bloqués par la société de Commerce International de Pétrole et de matières premières plus connue sous le single anglais ITOC (International Trading Oil and Commodities Corporation).



Le conflit découlerait d’un contrat de vente de fuel entre le fournisseur ITOC et l’acquéreur, la SENELEC. Selon le porte-parole du jour de la CSTS, Habib Aïdara, ITOC avait vendu du fuel frelaté à la SENELEC depuis 2010 et le produit avait endommagé les machines de la société. Il s’en est suivi un contentieux entre les deux (2) ayant abouti à une saisie-attribution en faveur de ITOC.



« Des coupures d’électricité peuvent survenir dès demain (samedi) car nous devions, ce 31 décembre, payer 26 milliards FCFA à nos fournisseurs pour qu’ils puissent encore nous fournir du carburant. Nous disposons du montant, mais nous ne pouvons pas le débourser car les comptes de l’institution sont bloqués », a expliqué le secrétaire général du Sutelec.



Dans l’inquiétude, la CSTS interpelle le Chef de l’État à réagir avant que le pire ne se produise. Si on n'y prend garde, la situation risque de mener à un arrêt total de travail sinon à un black-out.



Interpellé sur le stock en énergie de la SENELEC, le syndicaliste dira que celui-ci est précaire puisse qu’il ne pourrait pas gérer la demande jugée très forte.

« La production de l’électricité à travers nos centrales coûte cher, c’est pourquoi la SENELEC préfère acheter auprès du privé. Ce dernier a du stock, mais il ne nous vendra pas tant qu’on lui doit de l’argent », a confié Habib Aïdara...