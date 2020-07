Communications électroniques : La valeur du marché estimée à 762,89 milliards de F CFA en 2019

Les opérateurs de télécommunications titulaires de licence de réseaux ouverts au public et les FAI, acteurs clés de l’économie numérique emploient 5.400 personnes en 2019, soit une hausse de 22,64% des effectifs salariés. Les emplois permanents constituent 64% contre 36% d’emplois intérimaires. Parallèlement à ces emplois salariés, de nombreux emplois non-salariés sont générés par l’activité des communications électroniques dont la quantification reste tout de même difficile à évaluer.Le poids de la contribution à la croissance est plus important que celui de certains secteurs traditionnels tels que, l’hébergement et la restauration et les transports (source ANSD).