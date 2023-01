Coalition Bby de Saint-Louis : Les militants mobilisés pour défendre Mansour Faye

Venus de tous les coins du département de Saint-Louis, les responsables et militants de la Coalition Benno Book Yaakar ont fait montre hier d’une mobilisation sans relâche pour se rencontrer au siège de l’Apr, à Ndiolofène. Ainsi, au cours d’un point de presse animé par les responsables du Secrétariat Exécutif de cette coalition, ces militants fervents et chevronnés, se sont succédé au micro pour défendre leur leader départemental dans l’affaire relative à l’accident mortel de Sikilo.

À cet effet, Alioune Badara Diop, Directeur Général de l’Office national des lacs et des cours d’eau, l’honorable député, Mme Aminata Guèye, Lamine Ndiaye et Latyr Fall, adjoints au maire de Saint-Louis, Serigne Samba Sène, responsable de l’Apr à Guet-Ndar, le Dr Bamba Kâ, Directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), et une dizaine d’intervenants, se sont adressé à l’assistance pour soutenir, à l’unanimité et avec la dernière énergie, que « Mansour Faye n'a aucune responsabilité dans l'accident qui s'est produit à Sikilo ».

L’honorable députée, Aminata Guèye, Responsable de l’Apr à Diamaguène, a lu une déclaration, dans laquelle, il est précisé « qu’une opposition nihiliste et en perte de vitesse, mue par une volonté de déconstruire l'effort national, de saper les bases fondamentales du vivre ensemble, manipule l'opinion à travers un discours bâti sur du faux pour dire du faux ».

Dans ce document, les militants de Mansour Faye ont souligné que cette opposition « se complaît dans l'hypocrisie et le mensonge pour espérer en ces moments de deuil national, reprendre du poil de la bête ».

En présence de Mansour Faye, qui est venu vers la fin de la rencontre et qui a été fortement ovationné par une foule en délire, les différents intervenants se sont relayés au micro pour rappeler à cet auditoire fort attentif les réalisations du président Macky Sall, insistant longuement sur l'hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, « qui a permis dans l'urgence, d'accueillir une centaine de blessés ».

L’Agence nationale pour la sécurité routière (ANASER) et d’autres projets et programmes mis en œuvre par le ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement, figurent en bonne place dans ces réalisations.

Pour témoigner leur reconnaissance et leur gratitude à Mansour Faye et au chef de l’État, ces militants surexcités ont poussé des cris de joie et délivré des salves d’applaudissements pour valider la candidature du président Macky Sall à un 3ème mandat en 2024...