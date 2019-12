Cérémonie d'adieu du général Cheikh Guèye : Sidiki Kaba rend un vibrant hommage au "Bâtisseur".

Le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, a officiellement présidé ce mardi, la cérémonie d'adieu au général d'armée, Cheikh Guèye. L'ancien chef d'état-major général des armées (CEMGA), qui a vu sa mission prendre fin, après trois ans et 30 jours d'exercice, a été honoré devant ses troupes, au camp Dial Diop. Une cérémonie riche en symboles (Mise en place des troupes, dépôt de gerbe de fleurs au mémorial du souvenir) et en émotion (Avec la signature du livre d’or par le CEMGA en présence du MFA.)





Lors de son allocution, le ministre des forces armées a salué, le parcours de l'homme, un grand chef militaire, un patriote entièrement dévoué à la cause nationale. Une mission brillamment réussie par le général Guèye. Le natif de Koki (Louga), n'a eu de cesse de faire montre d'engagement et de leadership lorsqu'il a été question de la préservation de l'intégrité territoriale, rajoutera Me Kaba.





Avec une grande expérience dans le commandement militaire. L'ancien pensionnaire de l'académie Royale militaire de Meknès (1980-1983). a démontré à maintes reprises ses capacités de commandeur, notamment lors de la crise Gambienne, soulignera l’actuel ministre des forces armées.



De l’avis de l’ancien ministre des affaires étrangères, avec l'amélioration de l'environnement de travail, l'érection d'infrastructures modernes et la dotation en équipements de dernière génération, le général Guèye aura largement contribué aux changements au sein de l'état-major.



À compter du 16 janvier 2020, le désormais ancien CEMGA, va officiellement intégrer la 2ème section des cadres de l'état-major général.