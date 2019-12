Cérémonie d'adieu : Dernière revue des troupes pour le CEMGA Cheikh Guèye qui intègre la 2ème section des cadres de l’Etat-major.

C’était la dernière revue des troupes par le Chef d’Etat-major général des armées, Cheikh Guèye, ce mardi, au camp Dail Diop. Devant sa famille, ses pairs et le ministre des forces armées Me Sidiki Kaba, l’ancien CEMGA s’est dit fier et reconnaissant. « Mes remerciements vont particulièrement à Monsieur le président de la République, chef suprême des armées, qui a bien voulu m'honorer en me confiant les destinés des armées pendant plus de trois ans. Je lui exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude... »





Une cérémonie lors de laquelle, le général d’armée n’a pas manqué de réitérer ses prières à ses frères d’armes qui ont quittés les troupes au cours de ces dernières années. Non sans manquer de revenir sur les grandes lignes directrices qui auront tracé les voies de son exercice. « Au moment de rejoindre dans 16 jours la deuxième section des cadres des officiers généraux de l'état-major général des armées. Ma pensée se tourne vers les camarades qui ont été ravis à notre affection à l'aube d'une carrière prometteuse. Je suis particulièrement fier de la qualité des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien pour la défense de l'intégrité territoriale. Et, la défense des populations et de leurs biens… Pendant ces trois années nos orientations prioritaires ont été essentiellement axées sur : Les opérations, la logistique, la gestion des ressources humaines et l'amélioration constante des conditions de vie et de travail. Ce, afin de préserver et rendre plus performante notre outil défense. » A-t-il rappelé face à la presse, juste avant de se retirer.



Dès le 16 janvier prochain, le désormais ancien CEMGA, va officiellement intégrer la 2ème section des cadres de l'état-major général. Le général Cheikh Guèye avait été nommé CEMGA à la date du 1 décembre 2016, pour prendre fin en octobre 2019. Il sera remplacé par le général Birame Diop...