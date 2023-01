Centenaire du Pr Amadou M. Mbow : une nouvelle parution retrace le parcours élogieux du patriarche.

Intitulé « Amadou Mahtar MBOW, un siècle qui éclaire l'avenir », l’ouvrage officiellement lancé cet après-midi du 11 janvier, à travers une cérémonie tenue au musée des civilisations noires de Dakar, est un classique collectif, une synthèse de la célébration du centenaire du professeur Amadou Makhtar Mbow.



L’ouvrage présente toutes les manifestations organisées à l'occasion de son 100e anniversaire et va au-delà des actes d'un colloque pour présenter tout ce que ses contemporains ont voulu offrir au Pr Amadou Mahtar Mbow, de reconnaissance, de respect et d'admiration pour avoir, très tôt, vu et balisé le chemin dont il a lui-même parcouru, longtemps, une grande distance, tout en éclairant de manière éclatante la direction.



« Amadou Makhtar Mbow, toute sa vie est une vie de militant, une vie au service de l’autre. C’est une vie au service de l’humanité », a souligné lors de son intervention, la vice-présidente du comité de célébration du centenaire, le Pr Penda Mbow. À l’en croire, la parution de ce livre résume son œuvre, ses réflexions, son engagement et son action.



Penda Mbow a saisi la cérémonie de lancement du livre du centenaire du professeur Amadou Makhtar Mbow, pour plaider la mise en place d’un comité Amadou Makhtar Mbow des citoyens pour une refondation des relations du monde et du multilatéralisme.



« Aujourd’hui pour repanser le monde, il ne faut pas que l’Afrique soit à la traîne (…) il faut à partir du Sénégal qui a toujours joué un rôle de premier plan dans le leadership en matière d’idées qu’on est un mouvement très puissant pour dire au monde que nous venons au rendez-vous du donner et du recevoir avec une nouvelle vision de ce monde où l’Afrique sera bien présente », a expliqué Penda Mbow qui a rappelé la genèse de l’œuvre.



Le livre est préfacé par le Professeur Abdoulaye Élimane Kane, avec une post-face du Professeur Souleymane Bachir Diagne disponible en deux versions: Grand public et Luxe et est en vente dans les librairies.



Amadou Mahtar Mbow a occupé pendant 13 ans, de 1974 à 1987 le poste de Directeur général de l'UNESCO. Il a été à l'origine du retour dans leur pays, des ceuvres d'arts volées pendant la colonisation, la création de programmes en faveur de l'environnement et le développement à l'aide de la science et de la technologie entre autres.