« Ce n’est pas Aliou Cissé contre Alain Giresse, mais le Sénégal contre la Tunisie » (Aliou Cissé)

Les croisés des demi-finales de la CAN 2019 ont livré ses affiches. Notamment un Sénégal-Tunisie, les retrouvailles entre Alain Giresse et Aliou Cissé, qui avait refusé d'être l’adjoint du technicien français, à la tête de la sélection sénégalaise, en 2013. Les deux hommes, respectivement à la tête du Sénégal et de la Tunisie, qui s’affrontent en demi-finale de la CAN 2019, ne se sont jamais côtoyés sur un banc. « Ce n’est pas Aliou Cissé contre Alain Giresse, mais le Sénégal contre la Tunisie », a recadré l'entraîneur des Lions, en conférence de presse d’avant-match.