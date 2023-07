Campagne autour du monde/ Le navire-école de la Marine militaire italienne à Dakar, seule escale en Afrique subsaharienne

L'Ambassade d'Italie à Dakar a annoncé dans un communiqué que le navire école de la Marine Militaire italienne "Amerigo Vespucci" accostera au Port de Dakar du 29 juillet au 1er août.



Ainsi, " Une trentaine de pays et autant de ports parmi les plus connus ont été choisis pour cette campagne autour du monde, entamée à Gênes (Italie) le mois dernier et qui se terminera en 2025. En vertu d’une collaboration exemplaire avec l’Italie et de sa position stratégique en Afrique occidentale, le Sénégal sera la seule escale en Afrique subsaharienne. À cet égard, l’Ambassade organise un programme de diplomatie maritime et scientifique avec l’appui des autorités sénégalaises. Sous le signe de sa tradition maritime et de l’attention à la protection de l’environnement, le navire Vespucci diffusera dans le monde les valeurs de paix et sécurité en mer à travers le dialogue ainsi que la mobilisation des efforts pour la conservation de l’écosystème maritime et le développement durable".



Il est prévu dans le programme, la visite du Vespucci dimanche 30 juillet d'un groupe de cadets de la Marine nationale , " échangeant avec l’équipage sur les techniques et les méthodes de navigation. Compte tenu de l’intérêt croissant des jeunes sénégalais pour la langue italienne, l’ambassade donnera également la possibilité aux étudiants du Lycée de Thiès et de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) de monter à bord. Ce même dimanche, une messe sera célébrée par le Nonce Apostolique S.E. Waldemar S. Sommertag et le Chapelain du navire Vespucci à la faveur de la communauté catholique et des italiens du Sénégal", a-t-on informé.



Poursuivant, l'Ambassade d'Italie à Dakar de souligner " Parmi les rendez-vous marquants de cette étape à Dakar, une conférence scientifique sur la gestion durable des ressources marines aura lieu dans la matinée du lundi 31 juillet. Plusieurs interventions sont prévues : M. Paolo Galli, Professeur d’écologie marine à l’Université Milano Bicocca, la chercheuse Anna Muratore qui effectue une recherche à partir de prélèvements d’eaux marines au large des côtes dans le cadre d’un projet de l’Institut Supérieur de Santé italien. Des experts de l’Ucad (Institut universitaire de pêche et d’aquaculture, Faculté des sciences juridiques) et de la Marine nationale sénégalaise vont apporter leurs contributions sur des thèmes comme la pollution marine, la protection de l’environnement et des ressources marines".



Et pour boucler la boucle, " Dans le cadre magnifique de Navire Vespucci, l’ambassadeur De Vito remettra une haute décoration de la République Italienne au Professeur Umberto D’Alessandro, directeur de la Medical Research Council Unit à Banjul, en Gambie, Institut de recherche d’excellence en Afrique occidentale très réputé pour ses activités dans la prévention des maladies infectieuses et la lutte contre le paludisme. Le navire Vespucci portera autour du monde le traditionnel engagement de l’Italie en faveur du dialogue, de la collaboration multilatérale et du développement durable, qui sont à la base du dossier de candidature de Rome pour l’Expo Universelle 2030. Le navire Vespucci sera ouvert aux visites du public l’après-midi du samedi 29 juillet et le dimanche 30 juillet, sur réservation. Le programme sera présenté lors d’une conférence de presse à bord le samedi 29 juillet à 13 heures".