Cambriolage à Keur Massar : Les malfrats avaient piqué un premier véhicule 4x4 L200 appartenant à une quincaillerie avant de piquer celui du CEMPA

Comme l’a précisé précédemment au bout du fil de Dakaractu le chauffeur, employé du centre d’emballage et de papier, les malfaiteurs qui voulaient réussir leur cambriolage hier soir, avaient bien avant abandonné un premier véhicule 4x4 de type L200. Ne pouvant plus l’utiliser pour mener leur forfait, ils finiront par l’abandonner à hauteur du domicile de Mohamed Moustapha Diop, le chauffeur de l’entreprise de papeterie, pour s’emparer de l’autre véhicule de même marque stationné devant la maison de l’employé cité plus haut.

Selon les informations de Dakaractu, le premier véhicule appartiendrait à une quincaillerie sise à la Sicap Keur Massar. Même en prenant le deuxième véhicule pour accomplir leur forfait, la mission malsaine n’a pas abouti...