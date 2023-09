CRD spécial rentrée scolaire : La région de Ziguinchor présente ses chiffres inquiétants

Le gouverneur de la région de Ziguinchor a présidé ce vendredi 29 septembre 2023 à la gouvernance, le comité régional de développement (CRD) spécial consacré à la rentrée académique 2023-2024. Il a été fait l’économie de la situation de la carte scolaire à une semaine de la rentrée des élèves.





Ainsi, il est noté que 52 écoles et établissements scolaires sont en difficulté. Toutefois, il faut noter qu’il y a eu des établissements saccagés lors des événements politiques de juin dernier : 08 lycées, 07 collèges et 11 écoles élémentaires. En termes détaillés, il y a 1.153 tables bancs saccagés ce qui fait un déficit de 22.216 tables bancs dans toute la région de Ziguinchor.



Partant de ces constats, instructions ont été données par les autorités : la distribution de matériels mobiliers et consommables dans ces établissements complètement saccagés pour la mise en œuvre du plan de contingence.





La région de Ziguinchor a besoin de plus de 258 enseignants dont 126 pour l'élémentaire, 39 pour le moyen et 77 pour le secondaire.





Concernant les mesures prises pour une bonne rentrée scolaire, les autorités comme chaque année, ont décidé de pomper les eaux stagnantes dans et devant les écoles, ramblayer les cours avec du sable. Le désherbage et la désinfection des écoles sont prévus sans oublier la désinsectisation avant la rentrée des élèves, de réparer le mobilier et de rénover les infrastructures.