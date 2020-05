CONVENTION DE PARTENARIAT : SEWACARD met à la disposition de l’ONCAV une plateforme numérique et des cartes de paiement

La Société SEWACARD INDUSTRIE et l’ONCAV ont signé, le 19 mai 2020, un accord de partenariat. La convention a été paraphée au Parc Industriel de Diamniadio en présence du Directeur Général de SEWACARD, M. Tidiane Wane, du Président de l’ONCAV M. El Hadj Amadou Kane et du Secrétaire Général de l’APROSI M. Bokhoum Sow. Grâce à cet accord, SEWACARD qui dispose d’une usine de production de cartes monétiques et d’une ligne d’assemblage de TPE va mettre à la disposition de l’ONCAV une palette d’outils de paiement électronique.

L’Organisation nationale pourra, grâce à l’accompagnement de SEWACARD, procéder à une digitalisation des 7500 Associations Sportives et Culturelles (ASC) par l’enrôlement des membres dans une plateforme monétique, à la numérisation des licences des joueurs des Navétanes, au paiement électronique à l’entrée des stades, au transfert d’argent à travers la carte ALAL, au retrait cash dans tous les points de paiement grâce au terminal électronique fourni par SEWACARD, au rechargement des cartes prépayées ALAL et à divers services de paiement.

En effet, cet accord va marquer définitivement l’entrée de l’OONCAV dans l’ère de la «finance digitale» et du «management numérique ». Grâce à son réseau de 7500 ASC affiliées, elle va ouvrir des points de services partout à travers le pays et contribuer fortement à la création d’emplois et de richesses dans le pays.

Dans son allocution, le Directeur Général de SEWACARD, M. Tidiane Wane dira à l’endroit de ONCAV que «chaque ASC membre de ONCAV peut développer une boutique de produits et de services qui lui permettent de constituer une activité économique génératrice de revenus et milliers d’emplois durables, conformément à votre vision déclinée sous le label : Une ASC, un projet, des emplois ». Pour M. Wane, le réseau Point de paiement de services qui sera installé par ses équipes permettra à l’ONCAV d’être présent dans des endroits non couverts par le réseau bancaire. Ainsi, l’ONCAV peut même, dans le long terme, devenir le levier sur lequel pourrait s’appuyer le gouvernement, les institutions de microfinance ou des organisations non gouvernementales (ONG) pour distribuer des ressources financières dans le cadre des programmes d’urgence et de proximité. « Comme nous le prônons depuis notre installation au Parc Industriel de Diamniadio, SEWACARD fera tout son possible pour accompagner les acteurs économiques à digitaliser leurs procédures d’identification et de paiement», a réitéré le Directeur Général M. Wane.



Plus de 15 000 emplois en perspective

Par ailleurs, la plateforme numérique conçue par SEWACARD est mise à la disposition de l’ONCAV qui va se charger de son déploiement dans tous les quartiers du Sénégal, même dans les zones rurales. Dès à présent, SEWACARD va mettre à la disposition de l’ONCAV une quantité de 1 million de cartes ALAL et 10 000 terminaux de paiement. Chaque ASC va disposer d’une boutique et d’un point de transfert. Selon le Président de l’ONCAV M. EL Hadj Amadou Kane, 2 à 3 personnes seront recrutés pour gérer le service. Au total, le Président de l’ONCAV estime que 15.000 emplois pourront être créés grâce à ce partenariat entre la société industrielle et l’Organisation nationale de coordination des activités de vacances. « Dans certaines ASC, nous pouvons avoir plusieurs points. Des jeunes seront formés pour gérer les points de transfert d’argent. Les ASC vont désigner des personnes qui recevront une formation », a expliqué EL Hadj Amadou Kan. Pour lui, les paiements des quote-part aux ASC seront plus rapides, de même que les primes des joueurs qui vont recevoir des licences sous forme de cartes bancaires. Même les vendeurs agréés dans les stades auront des cartes pour assurer une meilleure traçabilité de leurs activités.

Le contrat signé entre ONCAV et SEWACARD est estimé à une valeur de 5 milliards de FCFA pour une période de 5 ans.