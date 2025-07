COMPTE À REBOURS- Élection à la présidence de la FSF: 07 figures pour un fauteuil convoité

Le compte à rebours est lancé au sein du football sénégalais. Alors que la succession à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) suscite un vif intérêt, la commission électorale a validé la liste des sept candidats autorisés à concourir pour la présidence. Une course où se mêlent ambitions personnelles, projets de réforme et enjeux stratégiques pour l’avenir du football national.





Les 7 prétendants en lice sont désormais connus . Il s’agit de :



-Augustin Emmanuel Senghor (US Gorée) – Président sortant, fort d’une longue expérience à la tête de la FSF.



— Abdoulaye Fall (AS Bambey) – Dirigeant régional attaché au développement de la base.



-Aliou Goloko (Bloc 16 Académie de Diamaguène) , Journaliste et acteur engagé de la formation.



-Mady Touré (Teungueth FC / GFC) – Visionnaire, connu pour son engagement dans la professionnalisation des clubs.



-Oumar Ndiaye (AS Yakaar) – Figure discrète mais influente du football local.



-Moustapha Camara (Coton Sport) – Promoteur d’une politique inclusive et décentralisée.



-Abdou Thierry Camara (Demba Diop FC) – Volontariste, centré sur l’essor du football de jeunes.



Le prochain président ne prendra pas un fauteuil, il héritera d’un véritable chantier qui l’invite à edynamiser le championnat national, en souffrance malgré le talent des joueurs locaux, à s structurer les catégories de jeunes, souvent livrées à elles-mêmes en dehors de quelques académies performantes, à faire décoller le football féminin, dont le potentiel est encore trop peu exploité, à moderniser les infrastructures, en particulier en régions, à renforcer la gouvernance et la transparence, exigence forte du public et des acteurs du milieu.



Au-delà de la simple présidence, c’est une vision du football sénégalais qui se jouera lors de ce scrutin. Faut-il poursuivre dans la continuité ou impulser une rupture ? Entre figures établies et outsiders ambitieux, les débats s’annoncent vifs dans les semaines à venir.



Le scrutin prévu dans les jours à venir désignera celui ou celle qui incarnera le destin du football sénégalais pour les prochaines années.



Affaire à suivre ….