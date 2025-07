CHAN 2025 / Souleymane Diallo mise sur l’unité et l’expérience locale pour reconquérir le titre

Le sélectionneur des Lions locaux, Souleymane Diallo, a levé le voile sur la liste officielle des 25 joueurs appelés à défendre les couleurs du Sénégal au prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2025). L’événement se tiendra du 2 au 30 août en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.



Cette sélection, exclusivement composée de joueurs évoluant dans le championnat national, illustre une stratégie axée sur la continuité, la cohésion et une connaissance profonde des réalités locales. On retrouve notamment: Mapathé Mbodji (AS Kaffrine), Libasse Gueye (Teungueth FC), Pape Abasse Badji,(Génération Foot), Vieux Cissé(US Gorée)



Champions en titre, les Lions locaux sont logés dans le groupe D avec le Nigeria, le Congo et le Soudan. Leur entrée en lice est prévue pour le 5 août face aux Super Eagles locaux.