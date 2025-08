CHAN 2025/ Entrée en lice des Lions ce mardi 05 août à 17 heures face au Nigéria… Idrissa Ndiaye blessé est remplacé .

Du 2 au 30 août 2025 est coorganisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda le Championnat d’Afrique des Nations



19 équipes sont réparties en 4 groupes.



- GROUPE A: Kenya, Maroc, Angola, RDC, Zambie



- GROUPE B: Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, Centrafrique



- GROUPE C : Ouganda, Niger, Guinée, Algérie, Afrique du Sud



- GROUPE D: Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria⁽



- Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les 1/4 de finales



VOILÀ LE CALENDRIER DU SENEGAL



Le 05 août : Sénégal 🇸🇳 vs Nigeria 🇳🇬 – 17h00 GMT – Stade Amaan, Zanzibar

Le 12 août: Sénégal 🇸🇳 vs Congo 🇨🇬 – 14h00 GMT – Stade Amaan

Le 19 août: Sénégal 🇸🇳 vs Soudan 🇸🇩 – 17h00 GMT – Stade Amaan



Les Quarts de finale se joueront du 22–23 août. Les demi-finales auront lieu le 26 août. La Petite finale est programmée pour 29 août et la Finale le 30 août 2025.



Il faut noter que l’équipe du Sénégal a enregistré un blessé à la dernière. Il s’agit de Idrissa Ndiaye , gardien de but de Génération Foot qui a cédé sa place à Cheikh Lô’Ndiaye du Jaraaf de Dakar .