CEDEAO-Terrorisme : les états membres adoptent un Plan d’actions 2020–2024 d’un budget de deux milliards de dollars

La cinquante-sixième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a vu l’adoption par les pays membres du Plan d’actions 2020–2024 destiné à éradiquer le terrorisme dans la région, ainsi que son calendrier d’exécution et son budget estimatif, qui s’élève à deux milliards trois cent millions de dollars des Etats Unis (2.300.000.000 USD).

La Conférence selon le communiqué final de cette rencontre a instruit la Commission à proposer une stratégie de mobilisation du reliquat financier pour la période 2021-2024 lors de sa prochaine session ordinaire. Elle a aussi demandé au Président de la Commission à mettre en place immédiatement un mécanisme inclusif et transparent de gestion des ressources mobilisées pour la mise en œuvre du Plan d’actions et enfin exhorté les partenaires internationaux à apporter un appui conséquent à la mise en œuvre du Plan d’actions.

Par ailleurs, la Conférence a salué les énormes efforts engagés par les Etats membres afin de combattre le terrorisme et toutes les autres formes de crimes transnationaux organisés dans la région. Elle a ainsi réitéré son appel au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour que la Force conjointe du G5 Sahel soit placée sous Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Elle a en outre, lancé un appel au Conseil de Sécurité afin que la MINUSMA soit dotée d’un mandat offensif, pour lui permettre de mieux faire face aux défis du terrorisme au Mali. La Conférence, pour finir, à réitéré sa demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la nomination d’un Envoyé spécial Conjoint de l’Union Africaine et des Nations Unies en Libye.