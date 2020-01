CAF Awards : Sadio Mané remporte le Ballon d'Or africain 2019...

Après quatre années de règne partagé entre Mohamed Salah (2017 et 2018), Riyad Mahrez (2016) et Pierre-Emerick Aubameyang (2015), l'édition 2019 du Ballon d'Or a marqué une rupture avec le sacre de Sadio Mané. Le graal est revenu à l’enfant de Bambali, qui devient le deuxième sénégalais à être sacré après El Hadji Diouf en 2001 et 2002.







Il a reçu le trophée mardi à Hurghada en Egypte, chez son éternel rival Salah. L'ambition de Sadio Mané est de rejoindre au palmarès le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002), l'Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais Samuel Eto'o (2003, 2004), seuls joueurs à avoir remporté le trophée deux années de suite.







L’international sénégalais a été récompensé autant pour son talent et ses statistiques. L’attaquant des Reds a encore fait valoir ses impressionnantes statistiques des derniers mois, notamment ses 35 buts en 2019, club et sélection compris, terminant co-meilleur buteur de la Premier League avec 22 réalisations.







Deuxième joueur de son continent à être classé quatrième au Ballon d’Or France Football, Sadio Mané a donc fait mieux que Samuel Eto’o, seul Didier Drogba ayant déjà fréquenté le pied du podium avec sa quatrième place en 2007. Sadio Mané termine 2019 sur une excellente note avec 24 buts et 6 passes décisives en championnat au cours de l’année civile.







2019 a été riche en trophées individuels pour l’attaquant sénégalais, élu meilleur joueur africain ou d’origine africaine, remportant ainsi le Prix Eusebio 2019. L’attaquant sénégalais de Liverpool est le 7e meilleur buteur 2019 des cinq championnats majeurs. Et, il a été sélectionné pour le onze-type de l’année par le journal sportif français L’ÉQUIPE.







Bien avant cela, il a été élu meilleur joueur par les lecteurs du Onze Mondial. L’international sénégalais devient le premier africain à remporter le trophée depuis Didier Drogba en 2004. Fin, élégant, maître à jouer de son club, Liverpool, et de sa sélection, le Sénégal, son allure frêle et sa gestuelle allient grâce et efficacité.