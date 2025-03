Burkina: "plusieurs dizaines" de soldats et de supplétifs civils tués dans une attaque dans l'est (sources locales et sécuritaires)

Plusieurs dizaines » de soldats et de supplétifs civils de l’armée du Burkina Faso ont été tués vendredi lors d’une attaque djihadiste présumée dans l’est du pays, a appris dimanche l’AFP de sources locales et sécuritaires.

« Une violente attaque a ciblé le détachement de Diapaga », chef-lieu de la province de la Tapoa, dans la région de l’Est, et fait « plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés », a déclaré à l’AFP une source sécuritaire de la région. Les victimes sont « des soldats et des VDP », les Volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l’armée, a-t-elle précisé.



L’attaque « a débuté peu avant 17h (vendredi) quand le détachement a été pris sous des tirs nourris de centaines d’assaillants », selon la même source.

Une autre source sécuritaire a confirmé l’attaque à l’AFP, indiquant que « plusieurs terroristes ont été neutralisés (tués) lors de la riposte » et qu’une « opération de ratissage a été lancée dans la zone ».

Selon une source hospitalière contactée par l’AFP à Fada N’Gourma, chef-lieu de la région de l’Ouest, « une trentaine de blessés, tous des éléments de sécurité, ont été évacués hier (samedi) au CHR (centre hospitalier régional) ».

Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à de nombreuses attaques de groupes armés djihadistes liés à Al-Qaïda et l’Etat islamique sur la majeure partie de son territoire.



Ces violences ont fait plus de 26.000 morts et près de deux millions de Burkinabés sont déplacés à cause du conflit, selon l’ONG Acled qui recense les victimes de conflits dans le monde.