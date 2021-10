Bounkiling : la cité religieuse de Taslima célébrera le gamou le 18 octobre 2021.

La communauté khadr de la cité religieuse de Taslima du département de Bounkiling va célébrer le gamou ce 18 octobre 2021. Et cette célébration a fait l’objet d’un comité départemental de développement ce jeudi 07 octobre sous la houlette du préfet de Bounkiling de la région de Sédhiou.

Ainsi, pour cette 76ème édition, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du gamou. En ce sens, le CDD a invité les services départementaux à assurer le respect des mesures barrières, la sécurité et l’hygiène.

Pour rappel, ce maouloud a été initié par le père du Khalife Cheikh Mouhamadou Fodé Diaby Gassama depuis 1945. Et son fils, l’actuel Khalife El Hadj Cheikh Sidya Diaby continue à son tour de perpétuer le gamou.

En ce sens, la cité religieuse de Taslima compte célébrer la naissance du prophète Mahomet (Psl) dans la ferveur comme d’habitude...